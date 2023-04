Pep Guardiola, impresionant profund de un jucător: „Avem o părere incredibil de bună despre el”

După 28 de meciuri disputate în eșalonul de top al Angliei, „cetățenii” au înregistrat 64 de puncte din 84 posibile. În consecință, Manchester City a obținut 20 de victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri și se situează la opt puncte de liderul Arsenal.

Pep Guardiola, antrenorul trupei de pe Etihad, a vorbit despre Romeo Lavia, mijlocașul defensiv belgian pe care „cetățenii” l-au vândut în vara lui 2022 pentru 12.3 milioane de euro la Southampton.

„Sunt impresionat de ce a arătat Romeo Lavia la Southampton. Avem o opinie incredibil de bună despre el. Ne-am gândit să-l păstrăm, dar nu am fi putut să-i oferim îndeajuns de multe minute pe cât are la Southampton”, a spus Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Italianul a mai punctat că Manchester City poate activa o clauză din anul 2024 prin care îl poate aduce pe Romeo Lavia înapoi la echipă. Doar că, cetățenii vor trebui să scoată din buzunar nu mai puțin de 40 milioane de euro pentru a-l aduce pe închizătorul cotat în acest moment la 25 milioane de euro înapoi pe Etihad.

Pep Guardiola: “I'm impressed with what Romeo Lavia is doing at Southampton. We’ve an incredible opinion of him. We thought to keep him — but we couldn't give him enough minutes like he has at Southampton”. ???????????? #MCFC

Man City have £40m buy back clause for Lavia [from 2024]. pic.twitter.com/JMEg0rj2rL