După meciul din manșa tur a sferturilor de finală din UEFA Champions League, cu Real Madrid, încheiat la egalitate, scor 3-3, Rodri a declarat că are nevoie de o pauză.

Pep Guardiola a ținut cont de cerința jucătorului, motiv pentru care nu a fost utilizat în partida din campionat, cu Luton Town, în care cetățenii s-au impus cu scorul de 5-1.

După confruntarea din Premier League, tehnicianul iberic a fost întrebat dacă jucătorul a fost mulțumit de faptul că a fost odihnit, iar răspunsul antrenorului a fost pe măsură: "Absolut. Se va odihni și miercuri (n.r. - în returul cu Real Madrid), de asemenea. Și mă crezi? Spune-mi!".

