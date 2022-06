Oficialul lui United confirmă interesul pentru jucătorul Barcelonei: „Facem tot posibilul! Avem 200 de milioane pentru transferuri!”

Conducătorii de pe Old Trafford l-au adus pe Erik ten Hag pe banca tehnică, iar acum încearcă să facă transferuri de răsunet pentru ca „diavolii roșii” să se poată lupta pentru titlu în sezonul următor. Unul dintre obiectivele lui United din mercato este Frenkie de Jong, mijlocașul Barcelonei.

Fotbalistul și-a exprimat clar dorința de a rămâne pe Camp Nou, însă ar putea fi convins de tehnicianul neerlandez, cu care a mai colaborat la Ajax Amsterdam. Catalanii ar fi dispuși să renunțe la De Jong în schimbul unei sume importante de bani, în contextul problemelor economice de la club.

Richard Arnold, CEO al lui Manchester United, a vorbit despre campania de transferuri a clubului. Oficialul clubului englez a fost abordat de un grup de fani, care au mers către casa lui pentru a protesta, iar pentru a discuta cu ei, a decis să se întâlnească cu aceștia într-un pub.

În cadrul discuției, Arnold a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Frenkie de Jong, la care a răspuns sincer.

„Banii nu sunt o problemă. E vorba despre antrenor, el caută jucătorii buni pe care îi dorește. John Murtough (n.r. directorul sportiv) lucrează de la șase dimineața până seara la 10 în încercarea de a ajunge la un acord pentru transfer. Managerii sunt în Barcelona pentru a completa transferul lui De Jong. Facem tot ce putem pentru a-l aduce”, recunoaște oficialul pe o filmare apărută pe rețelele de socializare.

