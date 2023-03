SPECIAL | Cine este Stefan Bajcetic, noul “diamant” de la Liverpool

Bajcetic a devenit în scurt timp extrem de apreciat de fanii de pe Anfield. Născut la Vigo, mijlocașul are dublă cetățenie: spaniolă și sârbă. A ales să reprezinte Spania, iar până acum a evoluat pentru naționala U18 a ibericilor.

Spaniolii sunt încrezători că îl vor convinge pe Stefan să joace pentru ei și la nivel de seniori. Presa de la Madrid scrie că acesta va fi convocat pentru următoarea acțiune a selecționatei U21.

Bajcetic îi calcă pe urme tatălui său, Srdan (51 de ani). Acesta a început fotbalul la Vojvodina, iar în 1994 a semnat cu Celta Vigo. Srdan Bajcetic a jucat timp de trei sezoane în Spania.

De-a lungul carierei, fostul mijlocaș a mai evoluat la Braga, Steaua Roșie Belgrad, Dalian Shide și Hunan Shoking.

Stefan Bajcetic e coleg la Liverpool cu Thiago Alcantara (31 de ani). În mod remarcabil, Srdan Bajcetic a fost coleg la Celta Vigo cu tatăl lui Thiago, Mazinho. Acum, băieții celor doi împart același vestiar la Liverpool.

