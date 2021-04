Scandalos! VAR-ul a facut inca o data fotbalul de ras in Anglia! Ce au putut sa faca arbitrii la un gol perfect valabil

Echipa lui Sam Allardyce a avut un gol anulat in minutul 3, dupa ce sistemul de arbitraj video a verificat jucatorului gresit pentru o pozitie de offisde. West Brom venea dupa o victorie fulminanta impotriva lui Chelsea cu 5-2 in etapa trecuta si avea nevoie de alte trei puncte cu Southampton pentru a-si pastra sansele de evitare a retrogradarii.

West Brom a inceput bine meciul si jucatorii lu Allardyce au reusit sa marcheze in minutul 3, dupa ce Furlong i-a centrat lui Diagne, care a introdus mingea in plasa. Doar ca arbitrul de linie a ridicat rapid fanionul, semnaland un offside. Centralul partidei a asteptat decizia celor de la camera VAR, care au confirmat mai apoi ca a fost o pozitie afara din joc.

Insa pe reluari se poate vedea clar ca cel care se afla in offside era Kyle Bartley si nu Mbaye Diagne, cel care a jucat mingea. Pozitia fundasului central a lui Southampton Jan Vestergaard a derutat sistemul VAR care a tras linia eronat, iar golul a fost anulat.

VAR HQ Stockley Park compania care ofera sistemul de arbitraj video din Premier League, a explicat mai apoi decizia: "Din cauza camerei care nu era pozitionata corespunzator, sistemul nu a putut trage o linie corecta”

Pe retelele de socializare, fanii au fost scandalizati de faptul ca decizia nu a fost intoarsa, desi era vizibil gresita.

West Brom a castigat pana la urma meciul cu Southampton cu scorul de 3-0 si, dar diferenta fata de primul loc neretrogradabil, ocupat de Newcastle United, e inca mare: 8 puncte.

VAR has done it again.

Diagne had a goal ruled offside but look at the replay.

Instead of marking Diagne, the referee marked Bartley the player behind him for offside by mistake. Diagne is onside and the goal should have stood.

Unbelievable.#WBASOU pic.twitter.com/YYqJZieDqq