"Masinutele" VAR s-au facut de ras IAR! Scandalos: i-au anulat lui Liverpool un gol pentru offside la unghie. Furie pe net

Liverpool a castigat cu 2-1 pe terenul lui Aston Villa si continua sa se lupte pentru top 4 in Premier League.

Condusa dupa golul lui Ollie Watkins, Liverpool a egalat in prelungirile primei reprize, cand Firmino a facut 1-1. VAR a intervenit. Dupa analiza golului, asistentul virtual a concluzionat ca reusita e in afara regulilor din cauza unei pozitii de offside in care s-ar fi aflat Jota. S-a considerat ca Jota a fost in fata lui Tyrone Mings in momentul pasei venite de la Alexander-Arnold. Reusita lui Firmino a fost astfel anulata.

Pe net a fost nebuniei in urma deciziei luate de asistentul virtual. Gary Lineker a considerat 'ridicola' concluzia la care au ajuns arbitrii in urma trasarii liniilor.

Liverpool n-a acuzat socul. In partea secunda, Salah a facut 1-1 in minutul 57. Alexander-Arnold a inscris superb in primul minut al prelungirilor pentru 2-1.



Liverpool e acum pe 4 in Premier League, la egalitate cu West Ham (5). Pe 6 e Chelsea, cu 51 de puncte, iar pe 7 Tottenham cu 49. Si Everton ar putea sa intre in lupta pentru locul 4. Echipa albastra din Liverpool are 47 de puncte. Toate echipele aflate in lupta cu Liverpool pentru locul 4 au un meci mai putin jucat.