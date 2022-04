"Nu voi face compromisuri în acest sens". Avertismentul lui Erik ten Hag pentru starurile de la Manchester United

Tehnicianul olandez a oferit un prim interviu după dezvăluirea informației despre viitorul său profesional, interviu în care a discutat și despre gestionarea relației cu starurile de la Manchester United.

"Voi fi mereu același. Nu îmi voi schimba stilul de antrenorat. Tipul jucătorilor pe care îi ai la echipă determină felul în care joci, dar eu sunt la control și dau sarcini jucătorilor.

Decid ce sarcină are fiecare jucător. Dacă cineva nu o execută, va fi avertizat, nu contează numele. Nu voi face compromisuri în acest sens. Nu vreau să fiu un dictator, dar am vrut să am un cuvânt de spus în privința transferurilor", a declarat Erik ten Hag pentru Trouw.

Rezultate spectaculoase la Ajax

Erik ten Hag a lucrat în ultimii patru ani și jumătate la Ajax, club alături de care a câștigat două titluri în Eredivisie, două Cupe și o Supercupă a Olandei. Cu cinci etape înainte de finalul sezonului actual, Ajax este aproape de un nou campionat, având un avans de patru puncte față de PSV Eindhoven.

Tot cu Ajax, Erik ten Hag a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor, în sezonul 2018/2019. Atunci, "lăncierii" au fost eliminați dramatic în penultimul act de Tottenham, după 1-0 în turul din deplasare și 2-3 în returul de acasă.