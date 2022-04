OFICIAL | Erik ten Hag este noul antrenor al lui Manchester United! Anunțul clubului și primele declarații

Tehnicianul olandez, în vârstă 52 de ani, o va părăsi pe Ajax la finalul acestui sezon și va semna un contract valabil până în iunie 2025 cu Manchester United.

Erik ten Hag îl va înlocui astfel pe Ralf Rangnick, care a preluat echipa în decembrie și a acceptat rolul de interimar până la finalul sezonului. Germanul ar urma să rămână în cadrul clubului și din sezonul următor, fiindu-i propus un rol de consultant.

"Este o mare onoare să fiu numit antrenor la Manchester United și sunt extrem de nerăbdător de această provocare. Cunosc istoria acestui club uriaș și pasiunea fanilor. Sunt hotărât să dezvolt o echipă capabilă să obțină succesul dorit de suporteri.

Îmi va fi greu să părăsesc Ajax după acești ani incredibili, dar îi asigur pe fani de angajamentul și concentrarea mea totală pentru a încheia cu succes acest sezon înainte de a pleca la Manchester United", a transmis Erik ten Hag, pentru site-ul clubului din Premier League.

