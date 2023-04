După câteva sezoane impresionante la RB Salzburg și Borussia Dortmund, starul norvegian și-a arătat clasa și în eșalonul de top al Angliei, Premier League. Haaland e golgheter cu 32 de goluri în 28 de apariții.

Nu se joacă! Haaland are o colecție impresionantă de ceasuri. Cât au costat

Totuși, Haaland mai are o pasiune pe lângă marcatul în porțile inamicilor. Vârful norvegian are o colecție impresionantă de ceasuri, care valorează peste un milion de euro, conform The Sun.

Publicația din Marea Britanie a făcut chiar și un top al celor mai scumpe ceasuri din colecția lui Erling Haaland. Are șapte Rolex-uri, două Audemars Piguet și un Patek Philippe!

Colecția de ceasuri a lui Erling Haaland:

Rolex 'Starbucks' - 15.000 de lire sterline (16.807 de euro) Rolex 'Hulk' - 22.500 de lire sterline (25211 de euro) Rolex 'Smurf' - 37.800 de lire sterline - (42.355 de euro) Rolex 'Root Beer' - 38.600 de lire sterline (43.251 de euro) Rolex Daytona green dial - 77.200 de lire sterline (86.503 de euro) Rolex Daytona ice blue dial - 110.900 de lire sterline (124.265 de euro) Patek Philippe Natuilus blue dial - 112.595 de lire sterline (126.164 de euro) Rolex Daytona 'Eye of the Tiger' - 241.275 de lire sterline (270.352 de euro) Audemars Piguet Royal Oak salmon dial - 241.275 de lire sterline (270.352 de euro) Audemars Piguet Royal Oak Jumbo 'Extra-Thin' yellow sunburst dial - 281.445 de lire sterline (315.363 de euro)

Secretul lui Erling Haaland. "Poțiunea magică" pe care o bea după fiecare antrenament

Haaland a postat în urmă cu șase zile o fotografie pe pagina sa de Instagram, în care ținea în mână două sticle cu lapte. Norvegianul a scris în descriere: "Eu și poțiunea magică". Jurnaliștii din străinătate au aflat ce băutură specială își prepară fotbalistul după fiecare antrenament.

Conform Marca, care citează The Sun, Haaland își prepară anumite shake-uri după antrenament. Acestea conțin lapte de vacă, varza Kale și spanac

