Sergio Ramos s-a enervat și i-a scris lui Elon Musk la miezul nopții

Ramos a fost integralist la PSG în meciul de vineri seară de pe terenul lui Angers, câștigat de echipa sa, scor 2-1, iar după meci a postat pe Twitter un mesaj în care a criticat ultimele schimbări ale platformei și a arătat câteva mesaje jignitoare primite pe aceeași rețea socială.

Începând din această săptămână, Twitter a început să retragă bifele albastre ale conturilor care nu au achitat abonamentul lunar de 8 dolari la Twitter Blue. Respectiva bifă era o marcă a autenticității contului.

"Elon Musk, eliminarea bifelor albastre, plățile forțate și obținerea banilor reprezintă o strategie. Eliminarea urii, promovarea respectului și transformarea Twitter într-un loc mai bun reprezintă o altă strategie. Zic și eu...", a scris Sergio Ramos.

???? @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t