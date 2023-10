Doliu în Anglia. A murit Sir Bobby Charlton

"Anunțăm cu mare tristețe că Sir Bobby a decedat sâmbătă dimineață, înconjurat de familia sa. Dorim să le mulțumim celor care au avut grijă de el și numeroaselor persoane care l-au iubit și l-au susținut", a transmis familia lui Sir Bobby Charlton, potrivit Sky Sports.

"Cuvintele nu vor fi niciodată suficiente", a transmis și Manchester United: "A fost un erou pentru milioane de oameni, nu numai în Manchester United sau în Regatul Unit, ci oriunde se joacă fotbal în această lume. A fost admirat pentru sportivitatea, integritatea și calitățile sale extraordinare de fotbalist. Sir Bobby va fi reținut drept un gigant al acestui sport", a mai transmis clubul de pe Old Trafford.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.