Noi detalii legate de transferul 'perlei' din Ungaria în Premier League: „Negocierile sunt aproape de stadiul final!” 

'Perla' Ungariei a impresionat atât în tricoul naționalei cât și alături de RB Leipzig, astfel că a atras atenția marilor cluburi din Europa. Dominik Szoboszlai a fost dorit de Newcastle și Liverpool din Premier League și se pare că și-a ales deja următoarea destinație.

Jurnalistul italian specializat în transferuri, Fabrizio Romano, oferă detalii legate de situația jucătorului maghiar, care și-a dat acordul să semneze cu echipa lui Jurgen Klopp. Conform lui Fabrizio Romano, negocierile se îndreaptă spre ultimul stadiu.

„Negocierile dintre Liverpool și RB Leipzig pentru Dominik Szoboszlai sunt extrem de avansate și progresează către ultimul stadiu. Sunt clarificate punctele cheie legate de preț între cele două cluburi. Din partea jucătorului nu există probleme”, scrie Romano.

Negotiations between Liverpool and RB Leipzig for Dominik Szoboszlai are very advanced and progressing to the final stages. ????????⌛️ #LFC

Key points being clarified on the price between the two clubs. No issues on player side.

More to follow. pic.twitter.com/5p9b5PMbny