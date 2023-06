Transfer de vis pentru Ungaria! Dominik Szoboszlai s-a înțeles cu noua sa echipă și suma de transfer e uriașă

Mijlocașul lui RB Leipzig era monitorizat de mai multe echipe importante în ultimul sezon, printre ele și Newcastle, echipa patronată de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite.

Germanii i-au pus o clauză de reziliere uriașă de reziliere mijlocașului maghiar, în valoare de 70 de milioane de euro.

Chiar dacă, potrivit Daily Mail, Szoboszlai s-a înțeles deja cu Newcastle pentru un salariu săptămânal de 200.000 de lire sterline, ”coțofenele” ar vrea să ajungă la un acord cu Leipzig pentru o sumă mai mică de transfer.

În acest sezon, Szoboszlai a evoluat în 44 de partide și a marcat nouă goluri pentru echipa sa, cifră la care se mai adaugă și 13 pase decisive.

