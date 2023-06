Dorit de Liverpool și Newcastle, Dominik Szoboszlai a ales: ”Este foarte adevărat”

Chiar dacă Newcastle părea să fie favorită pentru transferul său, pe fir a intrat și Liverpool, fosta campioană a Angliei și a Europei, iar în acest moment interesul ”cormoranilor” pare să fie concret decât cel al bogaților de la Newcastle.

Szoboszlai pare să fi ales între cele două rivale din Premier League. Maghiarul ar fi tentat, mai degrabă, de un transfer pe Anfield.

Rămâne de văzut dacă Liverpool va fi dispusă să plătească suma de 70 de milioane de euro, care reprezintă clauza de reziliere a mijlocașului maghiar din contractul cu RB Leizpig

”Este foarte adevărat că Szoboszlai vrea să se transfere la Liverpool. Dacă va avea de ales între Champions League cu Newcastle și Europa League cu Jurgen Klopp, îl va alege pe Klopp și Europa League, asta e sigur”, a spus Guido Schäfer, jurnalist german la publicația Leipziger Volkszeitung.

