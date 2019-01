Nici in filme nu vezi asa ceva! La pauza era 0-3, in minutul 95 au egalat, in minutul 99 autorul ultimului gol a intrat in poarta pentru un penalty! Ce a urmat e incredibil VIDEO

Desi FA Cup a acaparat atentia in acest weekend in Anglia, un meci din ligile inferioare a intrat in istorie!

Povestile fantastice din ligile inferioare din Anglia sunt nesfarsite si fascinante. Ultima a venit in acest weekend la partida care nu anunta nimic intre Chesterfield si Ebbsfleet. Mai ales dupa ce oaspetii au marcat de 3 ori in prima repriza. Insa a doua repriza a avut un scenariu demn de Hollywood!

In minutul 63 a venit primul gol al gazdelor de la Chesterfield. Fortune a dus scorul la 2-3 in minutul 83 pentru ca Will Evans sa egaleze la 3 in minutul 95 cu o lovitura de cap! Nu s-a terminat insa aici povestea - in minutul 99, portarul celor de la Chesterfield, Callum Burton a facut penalty si a fost eliminat!

Moment in care Will Evans si-a asumat responsabilitatea de a intra in poarta deoarece antrenorul efectuase deja toate schimbarile. Si a reusit sa apere penalty-ul lui Michael Cheek, atacantul lui Ebbsfleet. Fanii gazdelor au intrat pe teren dupa egalul care duce echipa pe locul 22 din 24 in liga a 4-a!

Meanwhile, over in the National League... 45’ Chesterfield 0-3 Ebbsfleet

90+5’ Will Evans equalises. 3-3.

90+7’ Chesterfield keeper sent off

90+7’ Will Evans goes in goal

90+9’ Will Evans saves a penalty! National Will Evans Day ????????‍♂️. pic.twitter.com/wNIpuZ1CSp — Joe Crann (@YesWeCrann) January 5, 2019

Chiar si la meciurile din liga a 5-a din Anglia se fac vlog-uri! Iata cum a trait un fan meciul nebun