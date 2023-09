Newcastle l-a convins să semneze și i-a setat o clauză de 100 milioane!

După cinci etape disputate în primul eșalon al Angliei, Newcastle se situează în a doua jumătate a clasamentului cu șase puncte. În consecință, „coțofenele” au înregistrat doar două victorii și trei rezultate negative până acum.

Newcastle l-a achiziționat în ianuarie 2022 pe Bruno Guimaraes de la Olympique Lyon pentru aproximaiv 42 de milioane de euro, moment în care cota fotbalistului pe piața transferurilor era de 30 milioane. Acum, Transfermarkt îl evaluează la 70 milioane.

Iar „coțofenele” nu au stat prea mult pe gânduri și au forțat prelungirea contractului. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că Newcastle s-a înțeles cu Bruno Guimaraes pentru o înțelegere valabilă până în iunie 2028.

EXCLUSIVE: Newcastle agree new deal with Bruno Guimarães, here we go! It’s done — contract until June 2028 ????⚪️⚫️ #NUFC

⚠️ Key detail: understand the new deal will include release clause and it will be in the region of £100m.

Bruno, so happy to extend as he loves the club.