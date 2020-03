In plina pandemie, un fotbalist din Premier League a fost implicat intr-un accident rutier! Cu putin timp inainte, acesta indemna fanii sa stea in casa

Jack Grealish, fotbalistul lui Aston Villa, a fost surprins la locul unui misterios incident rutier. Nu este clar ce s-a intamplat, dar mijlocasul a fost fotografiat langa un Range Rover accidentat.

Politia a inceput o investigatie in urma incidentului. Inca nu se stie daca Jack Grealish s-a aflat la volan sau daca era in masina alaturi de sofer la momentul accidentului.

Cu mai putin de 24 de ore inaintea intamplarii, fotbalistul a postat un videoclip pe retelele de socializare in care a indemnat oamenii sa ramana in case din cauza pandemiei de coronavirus.

An investigation has been launched after pictures of Aston Villa captain Jack Grealish surfaced online following an incident in which a Range Rover crashed into parked cars.

Less than 24 hours before the incident, the footballer tweeted urging people to "stay at home". pic.twitter.com/im5jlpPjBN