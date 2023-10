Newcastle a emis un comunicat oficial, după ce Sandro Tonali a fost acuzat că ar fi pariat

Anchetatorii s-au prezentat joi după-amiază la Coverciano, centrul de antrenament al naţionalei Italiei de lângă Florenţa, pentru a-i anunţa pe Tonali şi Zaniolo că fac obiectul unei investigaţii şi pentru a-i audia.

După o săptămână de la deschiderea anchetei, Newcastle a emis un comunicat oficial în care a evidențiat faptul că Sandro Tonali va beneficia de tot suportul clubului.

Gazzetta dello Sport, cel mai renumit ziar de sport din Italia, a scris că Sandro Tonali ar fi pariat chiar și pe meciurile lui AC Milan, în timp ce era legitimat la fosta campioană a Italiei.

„Newcastle poate confirma că Sandro Tonali e subiectul unei investigații cu privire la activități ilegale legate de pariuri. Sandro se angajează pe deplin în anchetă și va continua să coopereze cu toate autoritățile relevante.

El și familia lui vor continua să beneficieze de tot sprijinul clubului. Din cauza acestui proces în desfășurare, Sandro și Newcastle United nu pot oferi mai multe comentarii în acest moment”, se arată în comunicatul emis de club, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

