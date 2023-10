Leo Messi, întrebat direct dacă pleacă de la Inter Miami. Răspunsul argentinianului

Inter Miami a ratat calificarea în play-off-ul din MLS, astfel că echipa lui Lionel Messi nu va mai juca niciun meci oficial de la finalul lunii octombrie și până în prima parte a anului următor.

Messi exclude plecarea de la Inter Miami

Recent, au apărut informații conform cărora Messi ar putea fi împrumutat de Inter Miami la un club din Europa pentru câteva luni, având în vedere că echipa sa nu va mai disputa meciuri oficiale.

Întrebat dacă ia în calcul să plece de la Inter Miami, Messi a răspuns scurt: "Nu!". Ulterior, starul argentinian, care ar urma să câștige Balonul de Aur în gala programată pe 30 octombrie, la Paris, a vorbit despre planurile sale pentru restul anului.

"E păcat că nu am reușit să ne calificăm în play-off. Am fost foarte aproape. Am ratat ultimele meciuri, am avut și câțiva accidentați. Luna iulie a fost foarte dificilă pentru noi, am jucat la trei zile, am călătorit mult. E important pentru club că totuși am reușit să câștigăm un trofeu în acest an.

Mă voi antrena, voi juca următorul meci la Intr Miami, iar ulterior vreau să mă întorc în cea mai bună formă la naționala Argentinei, în noiembrie. Ulterior, mă voi bucura de vacanță în Argentina. E prima dată când voi avea mai multe zile de vacanță în decembrie, de sărbători, alături de familie. În ianuarie mă voi întoarce pentru cantonament, o voi lua de la zero și vreau să fiu la cel mai înalt nivel", a mai spus Messi, citat de ESPN.

Inter Miami va juca ultimul meci din acest sezon contra lui Charlotte, pe 22 octombrie. Ulterior, echipa lui Messi va intra în vacanță.