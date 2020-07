NEGOITA din Hong Kong! Cum a fost bagata Wigan Athletic in insolventa la doar o luna dupa preluare!

Wigan Athletic a fost preluata de un consortiu din Hong Kong in iunie, iar dupa doar o luna si-a declarat insolventa.

Cosmin Craciun

Pentru fanii lui Wigan, anul 2020 se dovedeste a fi un adevarat carusel al emotiilor. Aflat in lupta pentru evitarea retrogradarii in cea de-a treia divizie din Anglia, clubul a fost declarat insolvent si primeste o grea lovitura in tentativa sa de a ramane in Championship. Preluarea echipei de catre un grup de investitori asiatici nu a adus salvarea financiara mult asteptata de fanii alb-albastrilor, iar consecintele sportive pot fi foarte severe.

Doi proprietari noi pe parcursul a doi ani

Detinut timp de 23 de ani de familia Whelan, clubul Wigan era vandut tot unei companii din Hong Kong in toamna lui 2018. International Entertainment Corporation (IEC) prelua pachetul majoritar de actiuni in schimbul a 22 de milioane de lire si promitea sa asigure stabilitate financiara, dar si un viitor mai bun din punct de vedere sportiv. Primul sezon sub conducerea IEC a fost unul decent, clubul salvandu-se de la retrogradarea in League One. Dar la numai un an de la preluare, compania a anuntat ca vrea sa vanda pachetul de actiuni, pentru ca investitia nu s-a dovedit a fi rentabila si nici cu perspective prea bune pentru viitor.

Dupa sase luni Au Yeung Wai Kay, un alt afacerist din Hong Kong, a anuntat ca a reusit sa preia pachetul majoritar de actiuni in schimbul a 42 de milioane de lire sterline, pret care includea si investitia initiala a celor de la IEC. Firma care detine un hotel si un cazino in Filipine a vrut astfel sa isi recupereze toti banii investiti in club.

Cine este Au Yeung si cum s-a ajuns la insolventa

Afaceristul din Hong Kong care a ajuns sa fie proprietarul oficial al lui Wigan in 4 iunie este liderul unui fond de investitii numit Next Leader Fund. Interesant este ca aceasta companie a fost detinuta initial de cel care patroneaza si IEC, insa Au Yeung a reusit sa cumpere 75% din actiuni si sa fie el principalul actionar al NLF. Anuntul oficial al schimbarii patronatului NLF a fost facut, paradoxal, la 20 de zile dupa ce Wigan a fost preluat de catre companie. Situatia a fost una confuza pentru fanii lui Wigan si a ridicat multe semne de intrebare cu privire la seriozitatea investitorilor din Hong Kong.

Iar indoielile fanilor s-au dovedit a fi justificate. Chiar daca anunta glorie si stabilitate pe DW Stadium, Au Yeung a dezamagit total si a pus clubul intr-o situatie istorica, trecandu-l pentru prima oara in istoria sa la statutul de organizatie aflata in insolventa. Administratori judiciari au fost numiti Gerald Krasner si Paul Stanley, iar Krasner a declarat ca misiunea clubului in prezent este aceea de a termina meciurile din sezonul actual si de a gasi surse de bani pentru stabilizarea viitorului echipei. NLF si Au Yeung si-au anuntat intentia de a declara clubul insolvent cu doar o saptamana in urma si au dat vina pe efectele pandemiei de coronavirus.

Ce inseamna insolventa pentru Wigan?

Chiar daca nu face parte din galeria celor mai mari cluburi din Regat, Wigan este totusi o echipa de traditie, care are o istorie de 88 de ani. Cea mai mare performanta a clubului a fost castigarea FA Cup in 2013, cand trupa antrenata de Roberto Martinez o invingea in finala pe Manchester City. Succesul din cupa era menit sa indulceasca din amarul retrogradarii in Championship. Ulterior, alb-albastrii n-au mai reusit sa revina pe prima scena a fotbalului din Regat.

In actuala stagiune, fotbalistii antrenati de Paul Cook au avut un parcurs oscilant, dar ultimele rezultate au fost de-a dreptul remarcabile. In prezent, Wigan este la opt puncte deasupra locurilor retrogradabile si neinvinsa in ultimele noua jocuri disputate. Echipa lui Cook nu a primit niciun gol in ultimele sapte partide. Din pacate pentru club, intrarea in insolventa presupune o penalizare automata de 12 puncte, care se poate aplica fie in acest sezon, fie in sezonul urmator.

Regula este destul de simpla. Daca Wigan retrogradeaza sportiv la finalul stagiunii actuale, echipa va trebui sa inceapa editia 2020-2021 a League One de la -12 puncte. Daca nu retrogradeaza, ceea ce este foarte probabil, avand in vedere ca mai sunt de disputat doar sase meciuri, sanctiunea va fi impusa in clasamentul sezonului curent. Singura sansa pentru ca Wigan sa nu fie retrogradata ca urmare acestei penalizari ar fi ca echipa sa termine la cel putin 13 puncte deasupra liniei.