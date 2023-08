Mohamed Salah (31 de ani) a primit o ofertă tentantă din Arabia Saudită, de la Al-Ittihad, unde ar putea fi coleg cu Fabinho, N'Golo Kante și Karim Benzema.

Arabii ar fi gata să plătească 100 de milioane de euro pentru starul egiptean, sumă la care se adaugă încă 50 de milioane de euro din eventuale bonusuri.

Chiar dacă Jurgen Klopp nu a vurt să audă de plecarea starului său, se pare că despărțirea dintre cele două părți este din ce în ce mai aproape de a se realiza, anunță jurnalistul Jan Aage Fjortoft, care scrie că Salah ar urma să plece de la Liverpool în cursul acestei săptămâni.

Perioada de transferuri din Arabia Saudită se va încheia pe 20 septembrie, astfel că Liverpool va avea la dispoziție încă trei săptămâni pentru a se decide asupra transferului.

???? ????????????????????????????????: It is LIKELY that Mo Salah will LEAVE Liverpool this week.

(Source: @JanAageFjortoft) pic.twitter.com/lXZvF0ijLz