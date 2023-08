Arabii i-au trimis o ofertă cu ”prețul corect” lui Liverpool pentru Mohamed Salah

Egipteanul a primit o ofertă atrăgătoare din punct de vedere financiar de la Al-Ittihad, din Arabia Saudită, unde ar putea fi coleg cu Fabinho, N'Golo Kante și Karim Benzema.

Chiar dacă Jurgen Klopp nu vrea să audă de o plecare a starului de la Liverpool, ”cormoranii” sunt gata să plătească ”prețul corect” pentru egiptean.

Potrivit jurnalistului James Benge de la CBS, Al-Ittihad este gata să plătească 100 de milioane de euro, sumă la care se vor adăuga încă 50 de milioane de euro din bonusuri.

Perioada de transferuri din Arabia Saudită se va încheia pe 20 septembrie, astfel că Liverpool va avea la dispoziție încă trei săptămâni pentru a se decide asupra transferului.

???? Al-Ittihad are preparing an offer of €150M to Liverpool for Mohamed Salah. ????

€100m guaranteed + €50m add ons.

An agreement would make the transfer the most expensive in the history of Saudi football, ahead of Neymar's €90m.

The Saudi club will offer Salah a salary… pic.twitter.com/6CyowFqqSB