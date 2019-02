Liverpool a facut oferta de 70 de milioane, raspunsul a venit imediat: "Vrem DUBLU!" Lovitura URIASA pregatita in secret de Jurgen Klopp

Atacul de vis al lui Liverpool putea fi completat in aceasta iarna cu inca un nume important din Europa!

La Repubblica scrie ca Liverpool a facut o oferta de 70 de milioane de euro pentru Insigne de la Napoli. Italianul a fost contactat prin intermediul agentului Mino Raiola, care a luat legatura cu tatal fotbalistului. Abia apoi propunerea i-a fost prezentata si presedintelui De Laurentiis, care nici n-a vrut sa auda. Vrea dublu pentru a-l lasa pe Insigne sa plece!

Insigne, 27 de ani, joana la Napoli din 2009. Atacantul a marcat 73 de goluri in 289 de partide la echipa de pe San Paolo. Insigne are si 30 de selectii in nationala Italiei, pentru care a inscris de 4 ori.