Miliardarii de la Newcastle, refuzați de un antrenor chiar dacă s-au oferit să-i achite clauza de reziliere

Miliardarii care dețin acum clubul vor să aducă și un nou antrenor, care să-l înlocuiască pe Steve Bruce (60 de ani), acesta urmând să fie demis.

Conducerea s-a gândit la antrenorul lui Leicester, Brendan Rodgers, care a primit deja o ofertă din partea ”coțofenelor”.

Rodgers a primit un contract valabil pe cinci ani, iar Newcastle se oferă să-i plătească și clauza de reziliere a contractului cu Leicester, în valoare de 16 milioane de euro.

Doar că șefii de pe ”St. James Park” s-au lovit de refuzul antrenorului de 48 de ani, care este fericit la actualul său club, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Brendan #Rodgers has received a rich bid from #Newcastle (5-years contract after the payment of the release clause by €16M) to become the new coach of #Magpies, but he is happy at #Leicester and he is not convinced to leave #Foxes at now. #transfers #LCFC