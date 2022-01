Mesajul lui Lukaku pentru fanii lui Chelsea după declarațiile neașteptate făcute 

Declarațiile incendiare pe care Romelu Lukaku le-a făcut în presa italiană au dus la excluderea sa din lot pentru meciul cu Liverpool, 2-2. Tuchel nu a fost deloc încântat de discuțiile cu fotbalistul, care va fi amendat de clubul londonez, iar suma pe care ar trebui să o scoată din buzunar ar ajunge până la 600 000 de euro.

La câteva zile de la apariția controversatului interviu, dar și după discuții cu Tuchel, coechipierii și conducerea, Romelu Lukaku a oferit un interviu pentru contul oficial al lui Chelsea, iar acolo a avut un mesaj pentru fanii echipei.

Romelu Lukaku: „Înțeleg supărarea fanilor!”



„Fanilor, îmi cer iertare pentru supărarea pe care am provocat-o, știți ce conexiune am cu clubul încă din ani junioratului, știți că înțeleg supărarea voastră. Desigur, depinde de mine să vă recapăt încrederea și voi da tot ce am mai bun pentru a arăta că sunt angajat în acest proiect, zilnic pe terenul de antrenament și la meciuri, încerc să mă asigur că vom câștiga meciurile.

Îmi cer scuze și antrenorului și le-am spus asta și coechipierilor mei, și celor din conducere. Cred și că nu era momentul potrivit. Vreau să trec peste asta și să mă asigur că începem să câștigăm meciuri și fac performanță pentru echipă, în cel mai bun mod”, a spus Lukaku pe pagina oficială a clubului.