Conte calmează spiritele! Ce a spus despre o posibilă revenire a lui Lukaku în lotul său

În timpul interviului, Lukaku a declarat că este nemulțumit la Chelsea, l-a criticat pe managerul Thomas Tuchel și și-a exprimat regretul că a părăsit-o pe Inter vara trecută.

Belgianul a mai spus că speră să se întoarcă la Inter cât timp se afla încă la cel mai înalt nivel și că speră ca va fi din nou coleg cu Lautaro Martinez pe Giusseppe Meaza.

Acest lucru a stârnit furie în tabăra lui Chelsea, managerul Tuchel a recunoscut în conferința de presă de dinaintea meciului că interviul „nu a fost de ajutor” și, ulterior, a renunțat la belgian în meciul de duminică din Premier League împotriva lui Liverpool, fostul star al lui Inter nefiind selectat nici măcar pe bancă.

Se înțelege că Lukaku a purtat discuții cu Tuchel și cu clubul luni, unde lucrurile s-au atenuat ușor, iar atacantul este de așteptat să fie disponibil pentru a fi selectat la meciul din Cupa Ligii împotriva lui Tottenham, acolo unde activează chiar Antonio Conte.

Cu Conte, între 2019 și 2021, Lukaku a jucat cel mai bun fotbal al carierei sale, cei doi au condus-o pe Inter la primul Scudetto al clubului din ultimii 11 ani.

Ce a spus Conte?

„Sincer, aș vrea să nu vorbesc despre Romelu pentru că Romelu acum este jucător al unei alte echipe și cred că ar fi lipsit de respect să vorbesc despre el și despre Chelsea”, a transmis Conte reporterilor înaintea meciului cu Chelsea.

„Pentru mine, cu siguranță va fi grozav să mă întorc pe Stamford Bridge. Este prima dată când mă întâlnesc cu fosta mea echipa după ce am plecat de la Chelsea. Am petrecut două sezoane extraordinare, am creat multe prietenii la club, am făcut o treabă foarte importantă, bună și mi-a plăcut să lucrez acolo.

Trebuie să îi mulțumesc lui Chelsea pentru că mi-au dat posibilitatea să lucrez în Anglia. Acum, cu siguranță, sunt managerul lui Tottenham și vreau să dau acestui club 100% și mai mult pentru a încerca să fac acest club mai bun. Va fi bine și cu siguranță voi avea emoții să mă întorc pe Stamford Bridge”, a mai adăugat Antonio Conte.

Conte este încă neînvins în competiția internă de la preluarea lui Tottenham, iar scopul său este să se claseze pe un loc ce duce în Liga Campionilor.