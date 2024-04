Mihai Stoica a văzut ce s-a întâmplat în Premier League și a mai adus un argument pentru schimbarea lui Radaslavescu

La o zi după meci, deranjat că mai mulți specialiști consideră că Radaslavescu a fost umilit prin schimbarea din minutul 29, Mihai Stoica a oferit exemplul Gică Hagi, care la o partidă cu FCSB din 2023 a făcut nu una, ci două schimbări în prima repriză, nemulțumit de jocul elevilor săi.

Marți seară, în etapa intermediară din Premier League, Marco Silva, antrenorul lui Fulham, a făcut nu mai puțin de trei schimbări în minutul 33 al meciului cu Nottingham, când echipa sa era condusă cu 2-0. Au ieșit Lukic, Iwobi și Wilson, iar în locul lor au intrat Cairney, Traore și Willian. Meciul s-a încheiat cu victoria lui Nottingham, 3-1.

"Șoc în Premier League! Triplă umilință la Fulham. 3 jucători schimbați în min 33. Ăștia când desconsideră, desconsideră, nu se joacă!", a scris ironic Mihai Stoica, pe Facebook.

Potrivit Opta, Fulham ocupă acum locul 2 într-o ierarhie a echipelor din Premier League care au făcut trei schimbări foarte devreme. Recordul îi aparține în continuare lui Stoke City, care a schimbat 3 jucători în minutul 30 al unui meci cu Sunderland, disputat în februarie 2009.

Fulham’s three substitutes in the 33rd minute is the second-earliest a side has made three substitutions in a Premier League game after Stoke City made their third against Sunderland in the 30th minute in February 2009.#NOTFUL | #FFC

