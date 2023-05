Mauricio Pochettino a decis! Primul jucător pe care-l dă afară de la Chelsea

Antrenorul argentinian a luat deja primele măsuri după ce a preluat echipa și i-a decis soarta lui Joao Felix (23 de ani), împrumutat de la Atletico Madrid, pe care noul tehnician nu va conta în sezonul următor, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Astfel, portughezul se va întoarce la Atletico Madrid, clubul de care aparține, chiar dacă cei de la Chelsea și-ar fi dorit ca acesta să rămână pe Stamford Bridge.

Joao Felix a jucat în 20 de partide pentru Chelsea, în Premier League și Champions League, reușind să marcheze de patru ori.

”Am fost informați că Pochettino nu va conta pe Joao Felix la Chelsea. Se va întoarce aici, vom vedea... nu avem nimic plănuit”, a spus Enrique Cerezo, președintele lui Atletico Madrid.

