Echipa Manchester United a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Wolverhampton Wanderers, luni seara, în prima etapă a campionatului de fotbal al Angliei.

Elevii antrenorului Erik ten Hag s-au impus greu în partida de pe stadionul ”Old Trafford”, printr-un gol marcat de fundaşul francez Raphael Varane în minutul 76.

Wolverhampton, care s-a despărţit săptămâna trecută de tehnicianul spaniol Julen Lopetegui, înlocuit de Gary O'Neil, şi-a jucat şansa până la capăt, având câteva bune ocazii de a marca.

Oaspeţii au solicitat fără succes acordarea unei lovituri de la 11 m în timpul adiţional al reprizei secunde, după o intervenţie ratată a portarului Andre Onana, care a lovit involuntar un adversar.

Vineri

Burnley - Manchester City 0-3

Au marcat: Haaland (4, 36), Rodri (75).

Sâmbătă

Arsenal Londra - Nottingham Forest 2-1

Au marcat: Nketiah (26), Saka (32), respectiv Awoniyi (82).

Bournemouth - West Ham 1-1

Au marcat: Solanke (82), respectiv Bowen (51).

Brighton - Luton Town 4-1

Au marcat: March (36), Pedro (71 - penalty), Adingra (85), Ferguson (90+5), respectiv Morris (81 - penalty).

Everton - Fulham 0-1

A marcat: Reid (73).

Sheffield United - Crystal Palace 0-1

A marcat: Edouard (49).

Newcastle - Aston Villa 5-1

Au marcat: Tonali (6), Isak (16, 57), Wilson (77), Barnes (90+1), respectiv Diaby (11).

Duminică

Brentford - Tottenham 2-2

Au marcat: Mbeumo (26 - penalty), Wissa (36), respectiv Romero (11), Emerson Royal (45+5).

Chelsea - Liverpool 1-1

Au marcat: Disasi (37), respectiv Luis Diaz (18).

Luni

Manchester United - Wolverhampton 1-0.

A marcat: Varane (76).

