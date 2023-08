După tripla istorică din sezonul trecut, Manchester City a început cu un eșec, în Supercupa Angliei, fiind învinsă la loviturile de departajare de Arsenal.

UPDATE 22:39 | În minutul 36, Erling Haaland a bifat dubla, cu un șut spectaculos, din pasa lui Julian Alvarez.

Atacantul norvegian nu a avut nevoie decât de patru minute pentru a marca primul gol în noua stagiune din Premier League, reușind să deschidă scorul cu un șut din careul mic, din pasa lui Rodri.

În primul sezon la formația antrenată de Pep Guardiola, Erling Haaland a fost golgheter în Premier League, reușind 36 de goluri.

Publicația The Sun anunța că Erling Haaland ajunge la încasări de 5.6 milioane de euro din bonusuri, în sezonul 2022-2023, dacă Manchester City face „tripla”, ceea ce s-a și întâmplat. Câte 1.1 milioane de euro a încasat după câștigarea Premier League și Champions League, plus alte aproximativ 394.000 de euro după ce a câștigat FA Cup.

