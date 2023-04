Manchester United se situează pe a patra poziție în eșalonul de top al Angliei cu 56 de puncte din 87 posibile, după 29 de meciuri disputate. În consecință, trupa lui Erik ten Hag a înregistrat 17 victorii, cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângerie până acum.

Manchester United, pe cale să dea lovitura la vară! Fotbalistul care poate ajunge pe Old Trafford, pentru 80 milioane de euro

Potrivit GOAL, Manchester United a pus ochii pe Moises Caicedo, închizătorul celor de la Brighton & Hove Albion. Ecuadorianul e cotat la 55 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și mai are contract cu formația dirijată de Roberto De Zerbi până la finele sezonului 2026/27.

Aceeași sursă a indicat faptul că Brighton îl va lăsa pe Caicedo să plece doar în cazul în care conducerea de pe Old Trafford oferă 80 milioane de lire sterline (90 milioane de euro). Astfel, Manchester United trebuie să pregătească buzunarele dacă își dorește un nou mijlocaș central la club.

Moises Caicedo a mai evoluat de-a lungul carierei sale la Independiente în Ecuador, Beerschot și Brighton. La echipa din Premier League, închizătorul a înregistrat 42 de meciuri, a reușit să marcheze două goluri și să paseze decisiv în trei situații, în aproximativ 3.500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Cum a descris Cristiano Ronaldo perioada de la Manchester United: „Recunosc!”

A doua aventură a lui Cristiano Ronaldo la Manchester United nu a durat prea mult. Portughezul a părăsit gruparea de pe Old Trafford la finalul lui noiembrie 2022, în urma unui interviu „exploziv” susținut jurnalistului Piers Morgan, în care a atacat clubul.

Recent, starul portughez, Cristiano Ronaldo, a vorbit despre conjunctura în care a fost pus la Manchester United. Portughezul a admis că nu a trecut prin cea mai bună perioadă a carierei sale fotbalistice.

„Manchester United? Când suntem în vârful muntelui, de multe ori nu vedem ce e sub noi. Am trecut printr-o fază proastă a carierei mele, nu am nicio problemă să recunosc asta. Dar viața merge înainte. Am înțeles mai bine cine sunt prietenii buni în momentele dificile”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.