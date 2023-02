Manchester United a câștigat Cupa Ligii Angliei, primul trofeu după șase ani, după ce ”Diavolii” s-au impus în finala cu Newcastle, scor 2-0, prin golurile lui Casemiro (33) și Marcus Rashford (39).

Ultimul trofeu intern câștigat de United era tot o Cupă a Ligii, în sezonul 2016-2017, capitol la care se afla pe același palier cu Dinamo București.

”Vedetele” finalei au fost însă mănușile folosite de portarul Loris Karius, celebru pentru gafele sale.

”Mănuși retro”, ”N-ai cum să scoți vreo minge cu mănuși de grădinărit”, ”Karius n-a mai apărat de ceva timp, dar chiar trebuia să-și scoată mănușile din magazie?” au fost doar câteva dintre comentariile postate pe Twitter.

I know it's been a while since Loris Karius has been in goal, but did he have to dig his gloves out of the work shed? pic.twitter.com/fnurvEidFO