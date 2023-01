După ce i-a adus sub formă de împrumut pe portarul Jack Butland (29 de ani, Crystal Palace) și atacantul Wout Weghorst (30 de ani, Burnley), Manchester United este foarte aproape și de transferul mijlocașului austriac Marcel Sabitzer (28 de ani), de la Bayern Munchen.

Manchester United a ajuns deja la un acord cu Sabitzer pentru transfer, iar conducerea formației din Premier League speră ca va putea bata palma și cu Bayern Munchen în ultimele ore ale ferestrei de mercato, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Sabitzer a fost surprins marți seară pe aeroportul din Munchen. Austriacul urmează să sosească la Manchester, unde va aștepta un verdict favorabil de la negocierile dintre cele două cluburi.

Marcel Sabitzer is now on his way to Manchester in order to complete his move to Man United ????✈️ #DeadlineDay

