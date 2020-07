David Silva ramane in Europa! Cu ce echipa va semna mijlocasul spaniol

Potrivit As, David Silva si-ar fi dat acordul sa mearga la Lazio.

Ibericul a jucat duminica ultimul meci in tricoul lui Manchester City. David Silva este deja o legenda in echipa "cetatenilor", jucand 10 ani in tricoul lui City. Pep Guardiola a fost gata sa ii ofere un nou contract, dar acesta nu a dorit sa isi prelungeasca intelegerea.

Lazio, echipa care in sezonul urmator va evolua in Liga Campionilor, dupa o pauza de 12 ani, doreste sa il transfere pe spaniol. Igli Tare, directorul sportiv al italienilor, considera ca David Silva s-ar integra perfect in echipa unde evolueaza Radu Stefan.

Gazzetta dello Sport scrie ca Igli Tare a fost vazut la cina cu David Silva. Acesta i-a prezentat proiectul de la club si i-ar fi oferit un contract pe doi ani.

Fostul jucator de la Valencia a fost ofertat si de Al Ahli si Al Nasr, echipe care ii pot oferi un salariu mult mai mare. Totusi, Silva prefera sa ramana intr-un campionat de top din Europa, chiar daca va avea un salariu mai mic.

"Cei din Manchester ar putea numi o strada cu numele lui, stadionul i-ar putea purta numele sau i s-ar putea construi statuie. David este poate cel mai bun din lume pe spatii mici, se misca incredibil intre linii, nu am mai vazut pe nimeni ca el. S-a intors dupa aceasta pauza intr-o forma incredibila, are un ritm fantastic. Daca va decide sa isi continue cariera, o poate face oriunde, nu am niciun dubiu", a fost declaratia lui Pep Guradio despre David Silva.