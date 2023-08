Manchester City, gata să facă unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria Premier League!

După despărțirea de Riyad Mahrez, vândut în Arabia Saudită, la Al Ahli, pentru 35 de milioane de euro, Manchester City și-a îndreptat atenția către Lucas Paqueta (25 de ani), decarul brazilian al lui West Ham United.

Manchester City a făcut deja două oferte pentru Lucas Paqueta. Prima, în valoare de 80 de milioane de euro, a fost deja refuzată de West Ham.

Conform Foot Mercato, City a revenit și a făcut astăzi o ofertă verbală lui West Ham în valoare de 101 milioane de euro. Totuși, sursa citată scrie că gruparea londoneză nu ar fi dispusă să se despartă de brazilian pentru această sumă, solicitând cel puțin 110 milioane de euro.

În ciuda faptului că ar fi vorba despre unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria Premier League, ambele părți sunt încrezătoare că mutarea se poate realiza în această vară.

