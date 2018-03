MAN UNITED - LIVERPOOL // Intepaturi inainte de derby-ul Angliei: "Noi nu jucam niciodata defensiv sa castigam un punct!"

Duelul celor mai mari echipe din istoria Angliei este sambata de la ora 14.30, live text pe www.sport.ro.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Fundasul celor de la FC Liverpool, Dejan Lovren, a trimis o sageata catre Manchester United inainte de duelul direct ce va avea loc sambata pe Old Trafford. Manchester United este pe locul 2 in clasament, cu 2 puncte peste Liverpool. Lovren a criticat abordarea celor de la Man United din meciul tur cand echipa lui Jose Mourinho a jucat foarte defensiv pe Anfield si a obtinut un 0-0.

"Va fi o provocare dificila, desigur. Ultima data, cand au venit aici, s-a aparat foarte aproape de propria poarta, vom vedea ce va fi acum. Au nevoie de puncte, cu siguranta. Pentru ei poate ca si un punct ar fi bun insa noi nu jucam niciodata doar pentru un punct.



Suntem asa cum suntem, dam totul. Vom juca la fel ca in fiecare zi, pe atac. Sa ne bucuram de meci" a spus Lovren. Fundasul croat are sanse mari sa fie titular in apararea lui Liverpool la partida de sambata alaturi de Virgil Van Dijk. Lovren spune ca nu se teme de ofensiva lui United.

"Imi place sa joc impotriva atacantilor mari, de top. Una dintre cele mai mari provocari pentru mine este insa cand am de-a face cu Mo Salah si Sadio Mane la antrenamente. Cand joci impotriva unor asemenea jucatori stii la ce nivel esti" a mai spus Lovren.

Manchester United isi poate decide tot sezonul in doar cateva zile. Dupa derby-ul cu Liverpool joaca marti impotriva Sevillei in returul optimilor Ligii Campionilor, de la ora 21.45 in direct la Pro TV! In meciul tur a fost 0-0.