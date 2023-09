În ultima rundă, Manchester United a pierdut clar, pe Old Trafford, împotriva revelației Brighton, scor 1-3. Echipa lui Roberto de Zerbi a condus cu 3-0 după golurile lui Welbeck (20), Gross (53) și Joao Pedro (71), iar gazdele au marcat golul de onoare prin tânărul Hannibal Mejbri, în minutul 73.

Casemiro, făcut praf după ultimul meci al lui Manchester United

Gabriel Agbonlahor (36 de ani), fost internațional englez, a avut o reacție vehementă la adresa lui Casemiro (31 de ani) după meci. Brazilianul a fost schimbat după 64 de minute, la scorul de 0-2, iar în locul său a intrat tânărul Hannibal, care a și înscris.

"Casemiro arăta de parcă avea 45 de ani când alerga pe la mijlocul terenului. Atât de slab a fost, iar Erik ten Hag a fost nevoit să-l scoată deupă 65 de minute și să trimită în teren un puști, Hannibal", a spus Agbonlahor, citat de As.

Casemiro a fost titular în toate cele cinci meciuri ale lui Manchester United din acest sezon. Mijlocașul brazilian cumpărat de la Real Madrid a marcat un gol în victoria cu Nottingham Forest (3-2).

În schimb, Garry Neville, fost fundaș la Manchester United, a subliniat superioritatea lui Brighton, care are rezultate excelente sub comanda lui Roberto de Zerbi.

"Tocmai ce am revenit de pe Old Trafford. Se spune că mereu trebuie să ai optimism înainte de meci, dar cel mai îngrijorător lucru este că ce am văzut nu a fost o surpriză. Nu a fost vorba despre o lipsă de efort sau un grup de jucători neinteresați. A fost o echipă învinsă de un adversar foarte bine pregătit, care a știut ce face. Atât de simplu!", a scris Gary Neville, pe Twitter.