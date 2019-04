Lovitura pregatita de United in aceasta vara! Ii platesc clauza de reziliere: Mutarea care cutremura piata transferurilor

Manchester United se pregateste de schimbari majore.

Cei de la Manchester United pregatesc o mutare bomba in aceasta vara. Potrivit ESPN, englezii au pus ochii pe portarul celor de la Atletico Madrid, Jan Oblak, avand in vedere ca viitorul lui David De Gea la clubul din Premier League este incert.

Englezii sunt pregatiti sa plateasca clauza de 120 de milioane de euro a lui Oblak. Portarul a semnat un nou contract cu cei de la Atletico in luna aprilie, insa clauza sa de reziliere a fost marita cu doar 20 de milioane de euro, o suma pe care cei de la United o considera acceptabila, avand in vedere valoarea portarului, considerat unul dintre cei mai buni din breasla la ora actuala.

David De Gea a fost jucatorul anului la United in patru din ultimele cinci sezoane, insa in acest sezon nu a stalucit deloc. Ultima sa greseala a venit in egalul 1-1 de duminica impotriva celor de la Chelsea. Mai mult, ibericul mai are doar un an de contract.

Oblak a avut oportunitatea de a semna cu Liverpool in trecut, iar cei de la Chelsea si-au manifestat si ei interesul. Totusi, portarul a preferat sa ramana la Atletico.