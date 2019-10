ACCIDENT groaznic facut de AGUERO! Atacantul lui Manchester City si-a facut masina PRAF! Nu este la prima isprava

Atacantul se indrepta spre baza de antrenament a celor de la Manchester City cand s-a produs accidentul. Aguero nu a participat la meciurile echipei nationale din cauza unei accidentari si a preferat sa se antreneze alaturi de echipa de club in ultimele doua saptamani.

Masina lui Aguero a avut de suferit, dar atacantul nu s-a ales cu rani sau fracturi care sa-l puna in pericol.

Nu este prima oara cand Aguero este implicat intr-un accident auto. Acum doi ani, varful lui Manchester City a scapat ca prin minune cu viata datorita centurii de siguranta. Atacantul a reusit sa scape atunci doar cu doua coaste rupte, dupa ce taxiul in care se afla, la Amsterdam, a intrat intr-un stalp de iluminat.

Someone just sent me this.

Apparently it’s Aguero’s car. He’s ok though. pic.twitter.com/4iSnlVId0G