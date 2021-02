Continua BLESTEMUL pentru Liverpool! Capitanul Henderson a fost operat! Cand va reveni pe teren

Jordan Henderson a fost operat dupa accidentarea in zona inghinala suferita in meciul cu Everton.

Clubul de pe Anfield a emis un comunicat in care a explicat ca mijlocasul de 30 de ani a fost supus unei interventii chirurgicale in zona muschilor aductori si va incepe imediat recuperarea.

Pentru moment nu se stie exact cand va putea reveni pe teren capitanul lui Liverpool, insa cu siguranta acest lucru se va intampla dupa pauza prilejuita de primele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar, care vor avea loc la sfarsitul lunii martie.

Acest lucru inseamna ca Henderson va lipsi de pe teren cel putin 5 saptamani. Fotbalistul venit de la Sunderland in 2011 devine astfel al saptelea fotbalist al lui Liverpool accidentat in acest moment dupa van Dijk, Gomez, Matip, Fabinho, Diogo Jota si Naby Keita.

Problemele lui Klopp sunt cu atat mai mari cu cat, in absenta celor trei fundasi centrali de meserie si a lui Fabinho care a jucat foarte bine in acea pozitie, Henderson fusese reprofilat in centrul apararii si a avut evolutii destul de bune.

Antrenorul german va fi nevoit sa joace nou-venitii Ozan Kabak si Ben Davies fundasi centrali, in conditiile in care cei doi sunt destul de tineri, nu au jucat niciun meci impreuna si nici foarte multe antrenamente nu au apucat sa faca.