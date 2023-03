Lista scurtă a lui Tottenham: antrenorii care îl pot înlocui pe Antonio Conte

Italianul a avut o ieșire nervoasă la finalul meciului cu Southampton, când Tottenham a condus cu 3-1 până în minutul 74, dar s-au văzut egalați în ultimele 20 de minute. Tehnicianul și-a acuzat jucătorii pentru lipsa de concentrare și le-a reproșat că nu dețin o atitudine de învingători.

Se pare că șefii lui Tottenham nu au rămas indiferenți și pregătesc despărțirea de Conte, urmând ca echipa să fie pregătită, până la finalul acestui sezon, de secundul Ryan Mason.

Spurs are și o listă cu antrenorii care ar putea prelua echipa, cel mai probabil din sezonul următor. Primul este Mauricio Pochettino, antrenorul care a scris istorie pe banca grupării londoneze, și cu care Tottenham a reușit să ajungă în finala Ligii Campionilor din 2019, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Ryan #Mason is a #Tottenham’s candidate as interim coach to replace Antonio #Conte, if #Spurs sack the italian coach. In the #THFC’s short list as new manager there still is Mauricio #Pochettino. Not only Poch: Levy also monitoring #LuisEnrique and Roberto #DeZerbi. #transfers https://t.co/ZqwdskF6YX