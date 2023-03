Tottenham a condus cu 3-1 în minutul 74 după golurile marcate de Porro, Kane și Perisic. „Sfinții” au în scris prin Adams, iar Walcott a redus din diferență în minutul 77. Gazdele au smuls un punct, din penalty, în al treilea minut de prelungiri după golul lui Ward-Prowse.

Astfel, Tottenham a ratat șansa de a urca pe locul trei în clasament, peste Manchester United, diferența dintre cele două echipe fiind de doar un punct, „diavolii” având însă două meciuri în minus.

Antonio Conte a izbucnit la conferința de presă, atacându-și jucătorii pentru individualismul arătat pe teren. Furia antrenorului italian a venit și după ce echipa sa a fost eliminată din optimile UEFA Champions League de AC Milan, scor general 0-1 și a fost și eliminată din FA Cup de Sheffield United.

Tehnicianul nu i-a menajat nici pe oficialii din conducerea clubului, punctând că de-a lungul timpului singurii trași la răspundere au fost antrenorii.

„Nu sunt obișnuit să văd o astfel de situație. Văd mulți jucători egoiști și nu văd o echipă. Suntem 11 jucători care intră pe teren, văd jucători care nu vor să se ajute unul pe celălalt și nu joacă cu inima.

Se întâmplă asta pentru că așa sunt ei obișnuiți aici, sunt obișnuiți cu asta. Nu joacă pentru ceva important. Nu vor să joace sub presiune, nu vor să joace cu stres. E ușor așa. Asta este povestea lui Tottenham.

Patronul e de 20 de ani aici și nu au câștigat nimic, dar de ce? Până acum am încercat să ascund situația dar acum, nu, pentru că repet, nu vreau să văd ceea ce am văzut astăzi pentru că este inacceptabil și este inacceptabil pentru fani. Ne urmăresc, plătesc bilete și să ai prestația asta e inacceptabil. Trebuie să ne gândim la asta.

Pentru ce putem lupta acum cu atitudinea asta? Cu angajamentul ăsta? Pentru ce? Al șaptelea, optulea loc? Dacă vor să continue așa, pot schimba antrenorul, toți antrenorii, dar situația nu se poate schimba”, a declarat Antonio Conte.

????️ “They're used to it here. Don't play for something important. They don't want to play under pressure or under stress. Tottenham's story is this. 20 years there is the owner & they never won something. Why?”

Antonio Conte is absolutely FUMING in his post match presser ???? pic.twitter.com/jPqMxnZUtQ