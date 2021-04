Liga de fotbal din Anglia, primul anunt dupa ce cluburile din Premier League au renuntat la Super Liga! Comunicatul oficial

Ceea ce se voia sa fie o adevarata lovitura financiara s-a transformat intr-un adevarat fiasco, iar dupa doar doua zile e pe cale sa dispara definitiv.

Foarte multi oameni din fotbal s-au exprimat impotriva noii Super Ligi, iar se pare ca presiunea care a venit din toate partile a determinat ca intrecerea sa fie suspendata, deocamdata. Chiar si oameni politici si-au exprimat dezaprobarea, iar federatiile si ligile nationale au reactionat, de asemenea, in termeni duri, fiind probabil cele mai afectate de eventualitatea inceperii noii competitii in conditiile in care a fost prezentata.

Liga de fotbal din Anglia a emis un comunicat prin care se declarata incantata ca echipele britanice au inteles greseala pe care au facut-o si s-au retras din Super Liga.

"Toate dezaprobarea la nivel global, inclusiv din partea noastra, aceste propuneri care au existat riscau sa strice toata piramida construita in fotbal in ultimii zeci de ani. Pe toata planeta, oamenii implicati in acest joc si-au spus parerea si a contat.

EFL este profund incantata de acest raspuns si este mandra ca face parte din aceasta comunitate, care promoveaza competitia, da o sansa tuturor sa viseze si inspira generatii de oameni tineri din fiecare comunitate indiferent cat de mica. Salutam decizia cluburilor care s-au retras si si-au dat seama de greseala facuta...", se arata in comunicatul emis de EFL.

