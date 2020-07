LACRIMI in Anglia! Destine decise in ULTIMELE minute, intr-un final de sezon FABULOS! Cine merge in Europa si cine a retrogradat?

In afara de titlu, nimic nu era decis in Premier League inaintea ultimei etape!

Dupa ce stat mai bine de jumatate de sezon pe locurile 2 si 3, Leicester City depindea de ultima partida din campionat pentru a sti daca merge in Champions League. "Vulpile" primeau vizita lui Manchester United si aveau nevoie sa obtina o victorie pentru a-si asigura prezenta in grupele UCL sau sa scoata un egal si sa spere la o infrangere a celor de la Chelsea. Echipa lui Lampard a primit pe Stamford Bridge vizita lui Wolverhampton, aflata si ea in lupta cu Tottenham pentru locul 6, care duce in preliminariile Europa League.

Doar ca Manchester United a castigat cu 2-0 pe terenul lui Leicester, iar Chelsea s-a impus cu acelasi scor in fata lui Wolves. Astfel, echipele lui Ole Gunnar Solskjaer si Frank Lampard merg brat la brat in Champions League, avand acelasi numar de puncte, 66. Totusi, United a terminat campionatul pe 3 datorita golaverajului superior. Leicester va trebui sa se multumeasca doar cu prezenta in grupele Europa League, in vreme ce Jose Mourinho si Tottenham vor merge in preliminariile aceleasi competitii, chiar daca au remizat cu Crystal Palace. Tottenham a terminat deasupra lui Wolves la golaveraj.

Adevarata drama s-a petrecut, insa, la retrogradare, acolo unde Watford, Bournemouth si Aston Villa au dus o lupta formidabila pana in ultimele minute! Villa a jucat in deplasare cu West Ham, Watford a infruntat Arsenal pe Emirates, iar Bournemouth a mers pe Goodison Park pentru a se duela cu Everton.

Villa a reusit sa remizeze 1-1 la West Ham, Watford a pierdut cu 2-3 pe Emirates, in vreme ce Bournemouth a produs surpriza si a castigat cu 3-1 la Everton. Totusi, doar o echipa s-a putut salva, iar aceasta a fost Aston Villa. Echipa lui Jack Grealish a avut emotii pana in ultimele minute, pentru ca West Ham a egalat pe final, iar inca un gol primit ar fi dus-o pe VIlla in Championship si ar fi salvat-o pe Bournemouth! Golaverajul ar fi facut diferenta in caz de egalitate de puncte, iar Villa ar fi avut, in cazul in care West Ham ar fi mai marcat o data, -27, in vreme ce Bournemouth s-ar fi aflat la -25 si ar fi ramas in Premier League!

Si Watford s-ar fi putut salva daca reusea sa castige pe Emirates, insa oamenii lui Troy Deeney nu au avut nicio sansa si vor juca si ei in cea de-a doua liga din Albion. Astfel, Villa s-a salvat dupa un final dramatic si va juca si sezonul viitor in Premier League!

Asadar, iata cum arata situatia finala din Premier League.

CAMPIOANA - Liverpool FC (99 de puncte, a invins cu 3-1 la Newcastle)

MERG IN UCL - Liverpool, Manchester City (a invins cu 5-0 pe Norwich City), Manchester United, Chelsea

MERG IN GRUPELE EL - Leicester City

MERG IN PRELIMINARIILE EL - Tottenham Hotspur

RETROGRADEAZA - Bournemouth, Watford, Norwich City

PROMOVEAZA - Leeds United, West Bromwich Albion si una dintre Brentford, Swansea, Fulham, Cardiff

GOLGHETER - Jamie Vardy (Leicester City)