FINAL NEBUN in Premier League! City si Liverpool pot ajunge chiar la un MECI DE BARAJ pentru titlu: toate calculele posibile

Se anunta un final nebun de sezon in Premier League. Cu doua etape inainte de sfarsitul stagiunii, Manchester City si Liverpool sunt despartite de doar un punct.

City are in acest moment 92 de puncte, iar Liverpool are 91. Cele doua formatii pot termina sezonul la egalitate de puncte si pot ajunge si la un meci de baraj pentru titlu. Jurnalistii englezi au facut toate calculele prin care City si Liverpool pot castiga campionatul.

Manchester City poate castiga campionatul daca isi castiga ultimele doua meciuri, cu Leicester si Brighton. Liverpool mai are de jucat contra celor de la Newcastle si Wolverhampton, insa asteapta un pas gresit al echipei lui Guardiola pentru a castiga titlul dupa o pauza de 29 de ani.

Daca City si Liverpool vor termina sezonul la egalitate de puncte, cele doua echipe nu vor fi departajate de rezultatele meciurilor directe. Primul criteriu de departajare va fie golaverajul, capitol la care City sta mai bine: +68 fata de +64 cat are Liverpool. Si la al doilea capitol, cel al golurilor marcate, tot City sta mai bine: 90 de goluri fata de 84 cat are Liverpool.

Cum se poate ajunge la o asemenea departajare

Pentru ca City si Liverpool sa termine sezonul la egalitate de puncte si sa se apeleze la aceste criterii de departajare sunt doua posibile scenarii. Primul ar fi ca Liverpool sa faca un egal in unul dintre cele doua meciuri ramase, City sa piarda o partida, iar in cealalta etapa ambele echipe sa obtina acelasi rezultat.

Al doilea scenarii ar fi ca Liverpool sa castige un meci, sa piarda cealalta partida, iar City sa faca egal in ultimele doua etape ramase.

Cum se poate ajunge la meci de baraj

Exista si o varianta incredibila prin care titlul din Premier League se poate decide in urma unui meci de baraj. Scenariul este unul SF si prevede ca cele doua echipe sa termine sezonul la egalitate perfecta de puncte, golaveraj si goluri marcate.

Sunt patru variante posibile prin care se poate ajunge aici. City remizeaza in ambele etape cu scoruri identice, 0-0, iar Liverpool castiga un meci cu 5-0 si pierde o partida cu 1-2. Al doilea scenariu ar fi City sa castige un meci cu 1-0, sa piarda unul cu 0-1, iar Liverpool sa castige cu 3-0 si sa inregistreze o remiza, scor 3-3.

City scoate un egal, scor 0-0, si pierde cu 0-4, iar Liverpool obtine doua remize cu scorul de 3-3. In fine, ultima varianta ar fi ca City sa piarda cu 0-2, respectiv 0-3, iar Liverpool sa obtina un egal, scor 3-3, si sa piarda cu 3-4.