Klopp nu se joaca! Liverpool a anuntat astazi ca 9 jucatori vor parasi echipa in aceasta vara

Campioana Europei a renuntat la mai multi jucatori de la Academie.

FC Liverpool a anuntat astazi ca a trimis lista cu jucatorii care vor fi pastrati pentru stagiunea urmatoare dintre cei carora le expira contractul in aceasta vara. Astfel, echipa lui Jurgen Klopp a reconfirmat ca Alberto Moreno si Daniel Sturridge vor pleca in aceasta vara.

Nu sunt insa singurii: alti 7 jucatori nu vor mai ramane la Liverpool! Connor Randall, cel care a avut 8 aparitii sub comanda lui Klopp, si portarul Adam Bogdan, cel care a avut 6 aparitii pentru prima echipa, vor pleca. De asemenea, Juanma, Conor Masterson, Glen McAuley, Corey Whelan si Ben Williams, fotbalisti care au evoluat pentru echipa Under 23 a lui Liverpool, vor pleca in aceasta vara.

Dintre jucatorii carora le expira contractele, cei de la Liverpool le-au facut oferte de prelungire lui Bobby Adekanye, Daniel Atherton, George Johnston, Abdi Sharif si Edvard Tagseth.