Jurgen Klopp are planuri pe termen lung! Ce urmeaza pentru antrenorul lui Liverpool dupa castigarea titlului in Premier League

Antrenorul lui Liverpool si-a gandit in detaliu urmatorii 5 ani din viata.

Jurgen Klopp stie ce vrea sa faca pana in 2024 si chiar si dupa aceea. Germanul nu are de gand sa plece de la Liverpool deocamdata, dar dupa ce isi va incheia contractul cu englezii se va intoarce acasa.

Intr-un interviu pentru site-ul SWR Sport, Klopp a declarat ca este posibil sa se retraga dupa ce isi va termina treaba pe Anfield.

"Am un contract pana in 2024 si intentionez sa-l duc la capat! Dupa aceea vreau sa trăiesc linistit, poate chiar la Mainz.

Voi lua un an de pauza si apoi ma gandesc sa revin in antrenorat. Nu putem stii cum va arata lumea peste 5 ani. Poate chiar ma voi retrage", a spus Jurgen Klopp, pentru SWR Sport.

Jürgen Klopp hat den FC Liverpool zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Exklusiv bei SWR Sport spricht der Erfolgstrainer über eine verrückte Feier, seine Männer-WG und Lehren aus der Corona-Krise.https://t.co/PP61kWTh1q — SWR Sport (@SWRsport) July 12, 2020

De altfel, el a vorbit despre varianta unui an sabatic si in 2019, cand fanii lui Liverpool s-au impacientat crezand ca va pleca. El si-a prelungit, insa, atunci contractul dupa negocieri care au dus la dublarea salariului sau.

Jurgen Klopp a ajuns la Liverpool in 2015, inlocuindu-l pe Brendan Rodgers. In acest sezon el a condus echipa catre primul titlu dupa 30 de ani. Contractul sau este valabil pana in 2024.