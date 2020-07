Tristete mare pentru Jurgen Klopp! Primele puncte PIERDUTE de Liverpool pe Anfield: "Ma simt ca dupa o infrangere!"

Liverpool n-a reusit decat o remiza cu Burnley, dupa ce a batut tot pe Anfield Road.

In etapa a 35-a din Premier League, Liverpool a intalnit pe teren propriu formatia Burnley. Echipa lui Sean Dyche inca spera la un loc de Europa League, dar a avut mare noroc pe terenul campioanei, fiind salvata de portarul Pope si de ratarile cormoranilor.

Pe finalul partidei, insa, Burnley putea chiar sa dea lovitura si sa castige meciul la bara lui Johann Gudmunsson. Chiar daca si-a stricat parcursul perfect din acest sezon de pe teren propriu, Liverpool ramane totusi neinvinsa de 3 ani acasa, adunand 58 de meciuri consecutive fara sa piarda pe Anfield, in campionat.

Jurgen Klopp a fost furios la finalul meciului, acuzandu-l pe arbitrul David Conte ca n-a penalizat duritatile jucatorilor lui Burnley la fazele fixe. Acestia l-au lovit pe portarul Alisson in repetate randuri.

"Nu se poate ca arbitrul sa tolereze atatea lovituri asupra portarului. Au fost multe cornere la care Alisson a fost faultat si nu s-a dat nimic. E greu sa joci impotriva unei echipe atat de bine organizata defensiv si cu atitudinea pe care a avut-o Burnley azi. Ne-am creat sanse imense, dar Pope a fost imens. A tinut neaparat sa ne opreasca!

Ma simt de parca am pierdut jocul, dar stiu ca nu s-a intamplat asta. A fost un egal, dar recunosc ca ma simt ca dupa o infrangere", a spus Klopp la finalul meciului.

Pentru Liverpool a deschis scorul Andy Robertson, in minutul 34, in timp ce golul egalizator a fost inscris de Jay Rodriguez in minutul 69.