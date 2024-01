Kalvin Phillips (28 de ani) nu a primit foarte multe șanse ca titular din partea lui Pep Guardiola, astfel că va pleca de la campioana Europei în această iarnă. Subiectul transferului său a fost puternic dezbătut în spațiul public în ultima perioadă.

După mai multe runde de negocieri, Manchester City a ajuns la un acord cu West Ham pentru transferul mijlocașului, scrie jurnalistul Nicolo Schira. Se pare că mutarea se va face sub formă de împrumut, iar ”ciocănarii” vor avea și o opțiune de transfer definitiv.

Rămâne de văzut în ce condiții vor fi dispuși cei de la Manchester City să renunțe definitiv la mijlocașul central,a vând în vedere că ”cetățenii” au plătit 49 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Leeds United în urmă cu un an și jumătate.

???? Done Deal and confirmed! Kalvin #Phillips to #WestHam from #ManchesterCity on loan with option to buy. #transfers #WHUFC https://t.co/d6f4FTGAmL