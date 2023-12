Primul jucător care pleacă în iarnă de la Manchester City

După 16 etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, echipa de pe ”Etihad” se situează pe a patra poziție cu 33 de puncte. În consecință, Manchester City a înregistrat până acum 10 victorii, trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că formația dirijată de Pep Guardiola în va ceda în perioada de mercato din iarnă pe Kalvin Phillips.

”Kalvin Phillips va pleca de la Manchester City, în ciuda a ceea ce a zis Pep Guardiola. Pleacă 100%”, a scris Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

Despre Kalvin Phillips, Pep Guardiola spunea că nu e ușor de gestionat situația fotbalistului de la Manchester City și că o să vadă ce se va întâmpla când se va deschide perioada de transferuri.

”Toți știu în ce situație se află și depinde de ce se va întâmpla, cum vom vorbi. O să vedem în ianuarie, nu e ușor deloc”, au fost cuvintele tehnicianului de pe ”Etihad”, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

???? Kalvin Phillips will leave Man City in January despite Pep words.

“Everybody knows the situation he has and it depends on what happens, we will talk. We will talk about how is the market in January, it’s not easy…”, he said about Kalvin.

…but he’s 100% leaving. pic.twitter.com/G8jp8vk58z